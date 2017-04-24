Неудержимые 2

Пятница 00:00

Год выхода: 2012

Страна: США

Жанр: боевик, триллер, приключения

Режиссер: Саймон Уэст

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм, Терри Крюс, Рэнди Кутюр, Лиам Хемсворт, Нань Юй, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер

О фильме: Можно ли попробовать изменить расстановку сил в мире? Да, если вы круты как Ван Дамм, у вас есть пять тонн плутония и первоклассные наемники. Стоит ли шутить с Уиллисом, когда вы ему серьезно задолжали? Нет, даже если вы опасны как Сталлоне и у вас за спиной Неудержимые.

Кого позвать на такое плевое дельце, как спасение мира? Пара проверенных ребят, Стэйтем и Норрис, явно не помешают. Пригодятся и малыш Хемсворт, и опасная красотка. Но команда будет неполной без Шварценеггера. Он реально вернулся! Все в сборе. Понеслась…