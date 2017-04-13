Нетрадиционная медицина: почему люди больше доверяют гомеопатам, чем врачам?

Шаманы, целители, иглоукалыватели, гомеопаты- им мы привыкли доверять больше, чем врачам в поликлиниках. Кто же они на самом деле, представители нетрадиционной медицины?

Большинство казахстанцев по сей день не доверяют врачам. И идут на свой страх и риск испытывать на себе всевозможные целительные штучки. Покупают таблетки, на упаковках которых присутствуют китайские иероглифы. Не понимая инструкции, они отправляют пилюли к себе в организм. Такое безразличие к своему здоровью в корне неправильно, уверяют специалисты.

Дильдаш Кадырова, врач-аллерголог:

— Поэтому никакого самолечения. Потому, что при неправильном подборе будет неправильная реакция. Это не так просто, она не продается в аптеке, она строго по рецепту который назначает врач.

Но нередки случаи, когда люди прибегают к нетрадиционной медицине. Это всем известное иглоукалывание и, к примеру, гирудотерапия. Последнюю мы решили опробовать на себе.

Подчиняясь своему пищевому рефлексу, пиявка присасывается к коже, и всеми своими тремя челюстями вонзается в тело человека. 270 крохотных зубов напоминают микрошприцы. После процедуры остановить кровотечение сложно. Причина в том, что пиявка выделяет коагулянт — фермент, который разжижает кровь.

Орынбасар Жуматаева, уролог-андролог высшей категории:

— Коагулянт расширяет сосуды, улучшает обмен веществ, при аллергических заболеваниях помогает отлично. Разжижается кровь, идёт микроциркуляция, там же идёт воспалительный и целительный процесс.

Пиявок существует большое количество, но в медицинских целях используются только три вида. Это аптечная, восточная и лечебная. По словам Орынбасар, эти существа исполняют роль фильтра и даже способны вылечить такие заболевания как туберкулез и сибирскую язву.

Орынбасар Жуматаева, уролог-андролог высшей категории:

— Кормили пиявок инфицированной кровью. Через определенное время взяли кровь и она абсолютно стерильная.

Как утверждают медики, в борьбе с болезнью, главное внутренний настрой и вера в исцеление. Но они также настоятельно советуют обращаться к традиционной медицине. Хотя бы в целях профилактики.