Неоспоримый 3

Пятница в 00:00

Год выхода: 2010

Страна: США

Жанр: боевик, драма, криминал, спорт

Режиссер: Айзек Флорентайн

В ролях: Скотт Эдкинс, Майкл Шеннон Дженкинс, Марк Иванир, Христо Шопов, Марко Сарор, Михаэль Бараль, Илрам Чои, Роберт Костанцо, Латиф Кроудер, Эстебан Куето

О фильме: Юрий Бойка — российский чемпион подпольных боев без правил, постепенно оправляющийся от полученной в последнем поединке травмы, решает вернуться на ринг. Победив в бою нынешнего чемпиона тюрьмы «Чёрные Холмы», его босс — Гага — решает отправить его на международный чемпионат тюремных поединков. Поврежденное колено дает о себе знать в каждом бою и беспокоит Бойку, но он готов пройти до конца, чтобы сразиться с колумбийским бойцом и доказать, что он неоспоримый.



