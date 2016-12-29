Необычайные приключения Адель

Четверг, в 12:00

Год выхода: 2010

Страна: Франция

Жанр: фэнтези, боевик, детектив, приключения

Режиссер: Люк Бессон

В ролях: Луиз Бургуан, Матье Амальрик, Жиль Леллуш, Жан-Поль Рув, Жаки Нерсесян, Филипп Наон, Николас Жиро, Лор де Клермон-Тоннер, Жерар Шеллу, Серж Багдассарян

О фильме: 1912 год. Бесстрашная юная журналистка Адель Блан-Сек готова пойти на все ради достижения цели, даже если для этого ей предстоит отправиться в Египет и столкнуться с мумиями всех форм и размеров. А в это время Париж охвачен паникой: каким-то невероятным образом в музее естествознания из яйца птеродактиля, возраст которого насчитывает 136 миллионов лет, вылупливается детеныш и начинает терроризировать жителей города. Но опасность нисколько не тревожит Адель, готовую с головой броситься в водоворот самых невероятных приключений.