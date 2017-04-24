Понедельник 00:00
Год выхода: 2011
Страна: США, Канада
Жанр: ужасы, фантастика, триллер, детектив
Режиссер: Маттис ван Хейниген мл.
В ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, Джоэл Эдгертон, Ульрих Томсен, Эрик Кристиан Олсен, Адевале Акинойе-Агбаже, Пол Браунштейн, Тронд Эспен Сейм, Ким Баббс, Ёрген Лангхелле, Ян Гуннар Рёйсе
О фильме: Научная экспедиция обнаруживает в Антарктике потерпевший крушение инопланетный космический корабль. Группа отчаянных учёных проникает в его недра и неожиданно для самих себя открывает ящик Пандоры. Среди непроходимых снегов и ледяных гор, выпущенное на свободу Нечто устраивает на исследовательской станции жуткую бойню.