Понедельник 00:00

Год выхода: 2011

Страна: США, Канада

Жанр: ужасы, фантастика, триллер, детектив

Режиссер: Маттис ван Хейниген мл.

В ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, Джоэл Эдгертон, Ульрих Томсен, Эрик Кристиан Олсен, Адевале Акинойе-Агбаже, Пол Браунштейн, Тронд Эспен Сейм, Ким Баббс, Ёрген Лангхелле, Ян Гуннар Рёйсе

О фильме: Научная экспедиция обнаруживает в Антарктике потерпевший крушение инопланетный космический корабль. Группа отчаянных учёных проникает в его недра и неожиданно для самих себя открывает ящик Пандоры. Среди непроходимых снегов и ледяных гор, выпущенное на свободу Нечто устраивает на исследовательской станции жуткую бойню.