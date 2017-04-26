Наши едут в Канны! В рамках кинофестиваля впервые откроется казахстанский павильон

На Каннском фестивале, который пройдет с 17 по 18 мая во Франции, появится казахстанский павильон.

Об открытии павильона заявили сегодня во время пресс-конференции. Таковых на фестивале около 40 из разных стран мира. Переговоры по этому вопросу шли 2 года. И наконец, мы можем похвастать, что у нас будет площадка, представляющая казахстанское кино на территории «Le Village International» у Дворца фестивалей.

Рашид Нугманов, режиссер, ОО «Национальная академия кинематографических искусств и наук»:

— Это другая функция, нежели привычный стенд на кинорынке. Это представление страны. Это возможность предоставления площадки для кинематографистов той или иной страны для встреч с их коллегами, для продвижения своих проектов, для установления связи, для копродукции. Для расширения деловых, культурных связей.

12 дней на Каннском фестивале будет находиться просто весь мир кинематографистов. От самых крупных организаций до самых мелких. Участие в работе павильона могут принять только компании, существующие три года и более. Ну и хотя бы одна лента должна быть на счету. По словам организаторов проекта, реакция у наших «киношников» вялая.

Анна Чикиртова, продюсер Павильона Казахстана на Каннском кинофестивале:

Есть возможность взаимодействия с зарубежными партнерами, всевозможные фонды. Они наоборот спрашивают «почему от вас нет заявок? Почему вы не участвуете активно в этом». Конечно, там не миллионы долларов. Но в пределах сотни тысяч можно получить финансирование.

Интерес, как говорит Анна Чикиртова, к нашему рынку очень высокий. Местные кинопроизводители недооценивают работу павильона. Заявлено всего 28 компаний, которые проведут презентации своих последних фильмов. Также там будут представлены 15 каскадерских групп и студии графики. Список участников пока не до конца сформирован.

Ну и как же без тоя! В честь открытия казахстанского павильона состоится официальный прием, который посетят гости и участники Каннского фестиваля. Хедлайнеры — скрипачка Айман Мусаходжаева и Димаш Кудайбергенов.