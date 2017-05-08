Национальная безопасность

Понедельник 00:00

Год выхода: 2003

Страна: США

Жанр: боевик, триллер, комедия, криминал

Режиссер: Деннис Дуган

В ролях: Мартин Лоуренс, Стив Зан, Колм Фиор, Билл Дьюк, Эрик Робертс, Тимоти Басфилд, Робин Ли, Мэтт МакКой, Бретт Каллен, Клео Кинг

О фильме: Стать полицейским — мечта многих мальчишек. Стать офицером — мечта многих курсантов полицейской академии. А быть офицером службы «Национальной безопасности» означает только одно — быть неудачником. Эрл Монтгомери очутился там за систематическое нарушение дисциплины — его сочли недостойным носить звание полицейского. Незадолго до этого он подставил Хэнка Рафферти.

По иронии судьбы они становятся напарниками, и отношения между ними скорее напоминают боевые действия. Своими выездами на дежурство они умудряются «достать» весь город. И теперь в городе найдется немало желающих «замочить» эту парочку. Если только бравые блюстители порядка первыми не перебьют друг друга!

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