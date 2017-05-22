На заслуженный отдых: чемпионы мира Филипп Лам и Хаби Алонсо завершили футбольную карьеру

Очередной футбольный сезон подходит к концу, некоторые радуются чемпионству любимой команды, другие, напротив, опечалены упущенной победой и завершением карьеры любимых игроков Филлипа Лама и Хаби Алонсо.

В немецкой Бундеслиге не было особой интриги, мюнхенская «Бавария» еще задолго до окончания турнира гарантировала себе чемпионство. В последней игре сезона «рекордмайстер» одолели дома «Фрайбург» со счетом 4:1.

Игроки отпраздновали очередное чемпионство, но все -таки всем было очень грустно, ведь это был последний матч для капитана «Баварии» Филиппа Лама и его верного оруженосца Хаби Алонсо.

Филипп Лам, капитан «Баварии»:

— Дорогие болельщики после 14 лет и более пятисот проведенных игр, я принял решение завершить футбольную карьеру. Я благодарен партнерам и всему персоналу клуба, спасибо вам болельщики, все наши старания ради вас, вы всегда дарили нам положительные эмоции и мы хотели отвечать тем же. Но сейчас пришло время сказать “прощай» стадиону и игре, но не «Баварии».

Многие легендарные футболисты не могли сдержать эмоций, ведь именно с этими игроками уходила целая эпоха мирового футбола. Алонсо и Лам выиграли все главные трофеи в мире, включая чемпионаты мира. Кстати, Лам за всю карьеру так и не удалялся с поля.

Стивен Джеррард, экс-капитан «Ливерпуля»:

— Хаби, хочу поздравить тебя с завершением отличной карьеры. Я честно завидовал тебе, ведь у тебя была медаль чемпионата мира и многие другие титулы. Но, ты все это действительно заслужил, друг мой. Ты всегда будешь иметь особое место в нашем клубе

Джанлуиджи Буффон, капитан «Ювентуса»:

— Дорогой Филипп! Я узнал, что ты решил закончить карьеру, выиграв все трофеи в карьере. Хочу сказать, что для меня было большой честью играть против тебя. В каждом матче ты был решительным и честным. Удачи тебе в будущем.

Таким образом, «Бавария» снова побила свои рекорды и стала чемпионом Германии в 27 раз.

В Испании все было не так грустно, легендарный футболист Зинедин Зидан сделал большой шаг к званию великого тренера. Француз сделал то, о чем так долго мечтали болельщики Мадрида, спустя пять лет он вернул чемпионский титул в столицу Испании.

Зинедин Зидан, главный тренер «Реал Мадрид»:

— Внешне это не заметно, но внутри я очень счастлив. Мы победили в сильнейшем чемпионате, да много лет в Испании мы оставались без победы, но мы в этом сезоне сделали невозможное и показали кто лучший в мире.

Криштиану Роналду, игрок «Реал Мадрид»:

— Мы проделали огромную работу, и мы наконец лучшие. Зидан проделал феноменальную работу, это был прекрасный сезон и я все еще полон сил.

В Италии туринский «Ювентус» побил почти 90-летний рекорд и завоевал в шестой раз подряд золотые медали серии А.

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»:

— Мои футболисты вошли в историю, важно, чтобы игроки не были без мотивации, сейчас мы перегрузимся и будем готовиться к очередному финалу.

Отметим, всего лишь через две недели туринцы встретятся с «Реалом» уже в финале Лиги Чемпионов. И именно тогда выяснится, кто же самый лучший в когорте лидеров.