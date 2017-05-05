На старые грабли: казахстанских штангистов настигло очередное наказание

ntk Новостная лента

В международной Федерации тяжелой атлетики вынесли окончательный приговор в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов, в допинг-пробах которых были выявлены запрещенные препараты. Подробнее об этом — в нашем сюжете.
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