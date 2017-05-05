В международной Федерации тяжелой атлетики вынесли окончательный приговор в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов, в допинг-пробах которых были выявлены запрещенные препараты. Подробнее об этом — в нашем сюжете.
На старые грабли: казахстанских штангистов настигло очередное наказание
В международной Федерации тяжелой атлетики вынесли окончательный приговор в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов, в допинг-пробах которых были выявлены запрещенные препараты. Подробнее об этом — в нашем сюжете.