На колесах

Вторник 00:00
Год выхода: 2006
Страна: Германия
Жанр: мелодрама, комедия, спорт
Режиссер: Анно Зауль
В ролях: Тиль Швайгер, Александра Мария Лара, Юрген Фогель, Аня Клинг, Кристоф Мария Хербст, Таня Венцель, Рамон Джулия Кениг, Паскуале Алеарди, Давид Шеллер, Адела Нойхаузер
О фильме: Чтобы угодить избалованному сынку своей возлюбленной, Фред хочет достать для мальчишки баскетбольный мяч с автографами игроков его любимой команды. Но возникает проблема: такой мяч может получить только инвалид. Фред решает на время сесть в инвалидную коляску и обманом завладеть драгоценным трофеем. Однако, получая желанный мяч, Фред привлекает внимание очаровательной девушки-кинорежиссера Денис, которая хочет снять фильм о фанатах-инвалидах…
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