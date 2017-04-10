На колесах

Вторник 00:00

Год выхода: 2006

Страна: Германия

Жанр: мелодрама, комедия, спорт

Режиссер: Анно Зауль

В ролях: Тиль Швайгер, Александра Мария Лара, Юрген Фогель, Аня Клинг, Кристоф Мария Хербст, Таня Венцель, Рамон Джулия Кениг, Паскуале Алеарди, Давид Шеллер, Адела Нойхаузер

О фильме: Чтобы угодить избалованному сынку своей возлюбленной, Фред хочет достать для мальчишки баскетбольный мяч с автографами игроков его любимой команды. Но возникает проблема: такой мяч может получить только инвалид. Фред решает на время сесть в инвалидную коляску и обманом завладеть драгоценным трофеем. Однако, получая желанный мяч, Фред привлекает внимание очаровательной девушки-кинорежиссера Денис, которая хочет снять фильм о фанатах-инвалидах…

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