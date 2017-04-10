Четверг 00:00

Год выхода: 2012

Страна: Австралия

Жанр: драма, спорт

Режиссер: Бен Нотт, Морган О’Нил

В ролях: Майлс Поллард, Завьер Сэмюэл, Сэм Уортингтон, Лесли-Энн Брандт, Шон Кинэн, Робин Малкольм, Стив Бастони, Аарон Гленнэйн, Дэвид Боуэрс, Бен Мортли

О фильме: Действие фильма развивается в Австралии 70-х. Главные герои — братья Фишер. Энди и Джимми больше всего на свете любят оседлать волну побольше. Когда Фишеры были маленькими, их мать переехала из Сиднея в небольшой прибрежный городок Маргарет-Ривер, славящийся своим прибоем. На протяжении 12 лет мальчики развивали свои серферские способности в поисках идеальной волны. Но, несмотря на свой талант, свободолюбивый Джимми пытается помочь семье выбраться из долгов и начинает скатываться в криминальный мир. Тогда Энди принимает важное решение. Он увольняется с работы и помогает младшему брату начать бизнес по продаже снаряжения для серфинга.

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