Мужчина с гарантией! От кого Анна Седокова родила и за кого выходит замуж?

Жизнь Анны Седоковой как всегда богата на события! Посудите сами: череда несчастливых романов, разводы, трое детей, карьера. А она, чертовка, всё равно этим летом замуж выходит! Да еще и за кого? За парня с приличным приданым!

После болезненного расставания с экс-бойфрэндом Сергеем Гуманом Седокова четко обозначила: больше никаких чувств напоказ! А ведь и вправду, ее инстаграм-профайл хранил молчание прилично долго. Пока в сети не бомбануло: певица снова беременна! Загнали птичку в клетку, и признание не заставило себя ждать!

— Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое#СЧАСТЬЕ, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз, и я благодарю Бога за это волшебство!

Ну а кому же принадлежит волшебная палочка — негодовали поклонники? В отцы ребенка записывали и солиста группы «Мбэнд» Анатолия Цоя после нежных поглаживаний по животу. В тот же шорт-лист угодил и Сергей Лазарев. Но тайна открылась позже и совсем неожиданно!

Близкий друг Анны Седоковой, певец Андрей Ковалёв нормально так хэйпанул на секрете, сдав свою подругу, как говорят, с потрохами!

— Приятно что Аня и Артем вместе и счастливы…С моей легкой руки!!Год назад я их познакомил на Премии Ру Тв !!))И растет маленький Гектор!!И скоро свадьба!!И впереди долгая и счастливая жизнь!!!Горько!!))

Избранником 34-летней певицы стал 25-летний московский бизнесмен Артём Комаров. Молодой человек владеет строительным бизнесом, а также является наследником приличных отцовских активов.

Как говорят молодые, рождение сына Гектора было запланированным. А что касается свадьбы, то торжество случится предположительно уже в августе. Между тем, сеть не перестаёт удивляться таланту Седоковой заново влюбляться и рожать детей. Почему же на нее клюют, несмотря на багаж, который не сдашь? Певица сама поведала в интервью российскому журналу.

— Я считаю, что главный в семье — мужчина. А роль женщины — помогать, поддерживать, оберегать, заботиться и любить.

В общем, женского начала Седоковой не занимать. А таким кошечкам, как говорится, мыши сами в лапы бегут!