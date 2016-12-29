Мой парень — ангел

Вторник, в 00:00

Год выхода: 2011

Страна: Россия

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, приключения

Режиссер: Вера Сторожева

В ролях: Артур Смольянинов, Анна Старшенбаум, Ольга Попова, Сергей Пускепалис, Екатерина Вуличенко, Иван Охлобыстин, Гоша Куценко, Никита Ефремов, Иван Макаревич, Андрей Леонов

О фильме: XXI век. Мегаполис. Сотни, тысячи людей окружают тебя каждый день. Но ты даже и представить себе не можешь, что среди этой многоликой толпы прямо перед тобой может оказаться… Ангел. Студентка Саша с большим трудом верит, что такое бывает. Ангелу Серафиму приходится приложить немало усилий, чтобы доказать ей, что Ангелы существуют. Но он не учёл одного — если девушка тебе поверит, она, скорее всего, тебя полюбит. А разве можно влюбиться в Ангела?