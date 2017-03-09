Модные тенденции весны! Советы по выбору стильной прически от итальянского мастера

Пришло время сделать апгрейд своего внешнего вида. Облик девушек кардинально преображается с изменением прически. Итальянский стилист Карло бай подсказал стильным алматинкам, какие стрижки актуальны в этом сезоне.

Воздушные локоны и легкая небрежность на голове в этом сезоне только приветствуются. Прически а-ля «я только встала с кровати» остаются в тренде вместе с естественным макияжем. Дамы, которые предпочитают более строгий офисный стиль могут выглядеть модно и со стрижкой каре. А итальянский парикмахер Карло Бай дал свои советы стильным барышням.

Карло Бай, владелец сети франшиз и академии:

— В моде будут 80-е годы, больше объема, челки. Можно сделать осветление, не сильно яркие, более натуральные цвета.

Вот только у наших красавиц не всегда хватает смелости остричь свои косы и сделать недлинные стрижки в стиле 80-х годов. Этот факт отметил и hair-мастер.

Карло Бай, владелец сети франшиз и академии:

— Если сравнить казахстанских девушек с итальянскими, то итальянки не боятся меняться. Для них не сложно подстричься или перекраситься. Когда здесь в Казахстане, девушки любят свои длинные волосы и предпочитают натуральные цвета.

К слову, советы и рекомендации Карло Бай рассказывал в рамках коктейль-пати в одноименном салоне красоты, где провел свой мастер-класс.

Сымбат Аралбаева, владелица итальянского центра красоты:

-Новый лук, женщина, которая хочет полностью поменяться, сделать себя красивой к весне с новым преображением, с новым луком, то маэстро делает все невозможное.

Среди гостей вечера были замечены лица из гламурной тусовки Южной столицы, представители ассоциации деловых женщин Казахстана и многие другие. Там же оказалась ведущая Диана Снегина, которая рассказала о своем горьком опыте с некомпетентными мастерами.

Диана Снегина, ведущая:

-Был такой опыт однажды, когда я попросила челку чуть-чуть подрезать и, я помню, мастер берет мою челку, отрезает и говорит: «Да ладно, так лучше». Можете представить, как я посмотрела на себя в зеркало. Но ничего, все отросло, слава Богу.

Да, подобрать идеальную стрижку и цвет — дело тонкое, и подходить к нему нужно серьезно. Как говорится, 7 раз отмерь — один раз отрежь.