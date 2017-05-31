Мир захватили новые идолы: что нужно знать о близнецах-танцорах Hichtech! Кто они?

Братья-близнецы Квон Ён Дык и Квон Ён Дон когда- то ради забавы выкладывали в личный блог видео с танцами. Но кто бы тогда знал, что банальное дурачество перерастёт в отличный бизнес.

Их заметила крупнейшая корейская корпорация YG Entertainment по поиску талантов. Подпись контракта в 2011 году и эти парни просто однажды

Попав внутрь кипящего котла К-попа, Квон-близнецы были на подстановках у 2NE1, Black Pink, Ли Хай а также у BIGNANG. Многие пользователи даже стали отмечать, что теперь они смотрят не на артистов, а на эти молодые тела.

Рекламные агентства тоже долго не зевали. Модный брэнд Мэдхэттэр сообразил целый лукбук нижнего белья. Сексуальные рельефы, брутальные тату и великолепная подача образа прославила близнецов далеко за океанами.

Сегодня идолы танцевального К-попа признаются, что уже получили сотни предложений поучаствовать в турне американских звёзд. И по неофициальным данным, парочку контрактов они почти утвердили.