Милые кости

Суббота 23:30
Год выхода: 2009
Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия
Жанр: фэнтези, триллер, драма, криминал, детектив
Режиссер: Питер Джексон
В ролях: Сирша Ронан, Стэнли Туччи, Марк Уолберг, Рэйчел Вайс, Сьюзен Сарандон, Майкл Империоли, Роуз МакАйвер, Кристиан Ашдейл, Рис Ричи, Кэролин Дандо
О фильме: Фильм рассказывает о переживаниях четырнадцатилетней девушки, изнасилованной и убитой маньяком-соседом. Наблюдая за жизнью домочадцев с небес, героиня мечтает о простых подростковых радостях и жаждет поимки душегуба.
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