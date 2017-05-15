Милые кости

Суббота 23:30

Год выхода: 2009

Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия

Жанр: фэнтези, триллер, драма, криминал, детектив

Режиссер: Питер Джексон

В ролях: Сирша Ронан, Стэнли Туччи, Марк Уолберг, Рэйчел Вайс, Сьюзен Сарандон, Майкл Империоли, Роуз МакАйвер, Кристиан Ашдейл, Рис Ричи, Кэролин Дандо

О фильме: Фильм рассказывает о переживаниях четырнадцатилетней девушки, изнасилованной и убитой маньяком-соседом. Наблюдая за жизнью домочадцев с небес, героиня мечтает о простых подростковых радостях и жаждет поимки душегуба.

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