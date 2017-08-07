Месть подружек невесты

Суббота 09:30

Год выхода: 2010

Страна: США

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Джеймс Хейман

В ролях: Рэйвен, ДжоАнна Гарсиа Суишер, Бет Бродерик, Дэвид Клейтон Роджерс, Вирджиния Уильямс, Крисси Уайтхед, Бриттани Исибаси, Лайл Брокато, Энн МакКензи, Анжелина Сордз

О фильме: Когда Абигель и Паркер возвращаются из Нью-Йорка в город своего детства, они узнают, что их лучшая подруга Рэйчел — подружка невесты на свадьбе Кейтлин и Тони, того самого Тони, который раньше был парнем Рейчел. Абигель и Паркер решили взять дело в свои руки.

Пока мама невесты Оливия старается устроить для своей дочери совершенную свадьбу, они заставляют Кейтлин сделать их подружками невесты, для того, чтобы сорвать свадьбу. Удастся ли им это при строгом контроле Оливии? Будут ли Рйчел и Тони снова вместе?