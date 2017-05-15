Воскресенье 21:00

Год выхода: 2001

Страна: США

Жанр: мелодрама, комедия, криминал, приключения

Режиссер: Гор Вербински

В ролях: Брэд Питт, Джулия Робертс, Джеймс Гандольфини, Дж.К. Симмонс, Боб Бэлабан, Шерман Огастас, Майкл Серверис, Педро Армендарис мл., Дэвид Крамхолц, Кастуло Герра

О фильме: Мелкий гангстер Джерри Уэлбах получает в один день сразу два ультиматума. Его босс — главарь банды — требует, чтобы Джерри срочно разыскал в Мексике бесценный антикварный пистолет, прозванный «Мексиканец», или… незамедлительно вернул все долги.

Его подружка Саманта тоже ставит вопрос ребром: или она, или банда. Из двух зол Джерри выбирает меньшее, и отправляется в Мексику за пистолетом. Но вскоре выясняется, что заполучить «Мексиканца» мечтает не он один. Но и два профессиональных киллера…