Воскресенье 21:00
Год выхода: 2001
Страна: США
Жанр: мелодрама, комедия, криминал, приключения
Режиссер: Гор Вербински
В ролях: Брэд Питт, Джулия Робертс, Джеймс Гандольфини, Дж.К. Симмонс, Боб Бэлабан, Шерман Огастас, Майкл Серверис, Педро Армендарис мл., Дэвид Крамхолц, Кастуло Герра
О фильме: Мелкий гангстер Джерри Уэлбах получает в один день сразу два ультиматума. Его босс — главарь банды — требует, чтобы Джерри срочно разыскал в Мексике бесценный антикварный пистолет, прозванный «Мексиканец», или… незамедлительно вернул все долги.
Его подружка Саманта тоже ставит вопрос ребром: или она, или банда. Из двух зол Джерри выбирает меньшее, и отправляется в Мексику за пистолетом. Но вскоре выясняется, что заполучить «Мексиканца» мечтает не он один. Но и два профессиональных киллера…