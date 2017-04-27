Мегапопулярная группа «Ninety one» готовит мощный comeback!

После затяжного затишья артисты готовы представить невероятно.

В последние месяцы армия фанатов группы Ninety one негодовала: куда пропали их кумиры? Где же тот драйв и адреналин на сцене и в клипах? Их продюсер Ерболат Беделхан поспешил объяснить ситуацию.

Ерболат Беделхан, продюсер группы «Ninety One»:

— Цель и задача, почему мы так сделали? Для того, чтобы больше контента сдавать, больше творчества, больше времени уделять творчеству.

И теперь настало время фееричного возвращения! У группы уже на подходе тизер к новому мощному клипу, который эксклюзивно покажут в эфире телеканала НТК!

Ерболат Беделхан, продюсер группы «Ninety One»:

— Клип- эксклюзив мы отдали телеканалу НТК и приглашаю всех, посмотреть вместе с нами и оценить наш труд.

Но не всё сразу! Следите за новостями! Совсем скоро, мы объявим дату, место и время где пройдёт главная презентация.