Мегапопулярная группа «Ninety one» готовит мощный comeback!

После затяжного затишья артисты готовы представить невероятно.
В последние месяцы армия фанатов группы Ninety one негодовала: куда пропали их кумиры? Где же тот драйв и адреналин на сцене и в клипах? Их продюсер Ерболат Беделхан поспешил объяснить ситуацию.
Ерболат Беделхан, продюсер группы «Ninety One»:
— Цель и задача, почему мы так сделали? Для того, чтобы больше контента сдавать, больше творчества, больше времени уделять творчеству.
И теперь настало время фееричного возвращения! У группы уже на подходе тизер к новому мощному клипу, который эксклюзивно покажут в эфире телеканала НТК!
Ерболат Беделхан, продюсер группы «Ninety One»:
— Клип- эксклюзив мы отдали телеканалу НТК и приглашаю всех, посмотреть вместе с нами и оценить наш труд.
Но не всё сразу! Следите за новостями! Совсем скоро, мы объявим дату, место и время где пройдёт главная презентация.