Марта, Майси, Мэй, Марлен

Четверг 00:00

Год выхода: 2011

Страна: США

Жанр: триллер, драма

Режиссер: Шон Дуркин

В ролях: Элизабет Олсен, Кристофер Эбботт, Брэйди Корбет, Хью Дэнси, Мария Диззия, Джулия Гарнер, Джон Хоукс, Луиса Краузе, Сара Полсон, Адам Дэвид Томпсон

О фильме: Сбежав из секты и от ее харизматичного лидера, Марта пытается восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Она ищет поддержки у своей старшей сестры Люси и ее мужа, с которыми давно не общалась, но не находит в себе сил признаться им в истинной причине своего долгого отсутствия. Она убеждена, что члены секты ее преследуют. Мучительные воспоминания, не дающие девушке покоя, перерастают в паранойю, и граница между реальностью и иллюзией постепенно размывается…