Вторник 20:10 среда 12:50

Год выхода: 2016

Страна: Великобритания, США

Жанр: фантастика, боевик, приключения, семейный

Режиссер: Стюарт Хендлер

В ролях: Бен Уинчелл, Джош Бренер, Мария Белло, Энди Гарсиа, Ана Вийафанья, Майк Дойл, Филлип ДеВона, Билли Слотер, Эл Митчелл, Лоуренс Као

О фильме: Когда подросток Макс МакГрат обнаруживает, что его тело может генерировать наиболее мощную энергию во Вселенной, ему приходится встретиться с единственным существом, способным совладать с такой энергией — таинственным техноорганическим инопланетянином по имени Стил.

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