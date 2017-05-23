Макпал Исабекова продает сценический наряд за 45 тысяч тенге

В Алматы прошла благотворительная ярмарка, на которой артисты вместе с казахстанскими дизайнерами продавали свои вещи за копейки! Чем пожертвовали Лидо и Макпал Исабекова?

Только здесь можно было увидеть, как ожерелье от Алекса Чжена продается за 600 тенге, а накидка от самих «Дольче и Габанна», которую пару раз надела Джамиля Серкебаева, за тысячу! Впервые в Алматы прошли подобные фешн-торги, которые назвали «Звездный винтаж». Организовали это, конечно, люди из мира моды.

Ирина Байжанова, соорганизатор благотворительной ярмарки:

— Когда летела в самолете в Сеул, увидела очень много больных деток онкологией. Я начала искать адресных детей. Потом решила, что лучше это сделать сразу с каким-то фондом. Я обратилась к Аружан Саин.

Все абсолютно прозрачно. Все вырученные средства на ярмарке пойдут в фонд «Милосердие». Помимо аукциона на территории были также выставлены корнеры с одеждой казахстанских артистов. Например, Макпал Исабекова предлагет платье, в котором выступала в Юрмале.

Карлыгаш Исабекова, телеведущая:

— Я решила, что сегодня можно выставить те платья, которые я очень редко носила. Помогаю адресно, когда обращаются. Было, что и тысячу долларов, бывало что, вот сообщение, оно стоит 280 тенге. И 2, и 5 тысяч долларов бывало.

Экс-солитска группы «FM» Анастасия Клещенко поделилась, что и сама не редко отдает свои вещи нуждающимся.

Анастасия Клещенко, певица:

— Вот я сюда пришла и мне тоже захотелось что-то сделать, что-то купить, приобрести дабы дать детям какую-то копеечку, какой то подарок на эти деньги. Даже если я вижу, ко мне за рулем подходят постоянно , многие ходят денюжки просят. Я стараюсь давать не копеечку, а побольше.

Возвращаясь к событию, скажем, что и казахстанские дизайнеры продавали все в дни ярмарки за грош. Организаторы пообещали не ограничиваться одним ивентом. В планах проводить данное мероприятие раз в 3 месяца.