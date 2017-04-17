Мачо и Ботан

Суббота, в 23:40

Год выхода: 2012

Страна: США

Жанр: комедия, боевик, криминал

Режиссер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

В ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Петер Стормаре, Уайатт Расселл, Эмбер Стивенс, Джиллиан Белл, Айс Кьюб, Кит Лукас, братья Лукас, Ник Офферман

О фильме: Шмидт и Дженко люто ненавидели друг друга в школе. Однако жизнь распорядилась так, чтобы в полицейской академии они стали друзьями. Их никак нельзя было назвать гордостью альма-матер до тех пор, пока судьба не подкинула шанс все изменить — они поступили на службу в департамент секретной службы на Джамп-стрит, которой руководит капитан Диксон. Они меняют пистолеты и удостоверения на ранцы и используют свою моложавую внешность как прикрытие. Беда в том, что современные тинейджеры сильно отличаются от тех, какими их запомнили Шмидт и Дженко. Друзья понимают, что все их знания о сексе, наркотиках и рок-н-ролле в корне неверны. Кроме того, парни понимают, что, несмотря на прошедшие годы, детские комплексы им так и не удалось полностью искоренить. Обоим предстоит вновь заглянуть в глаза собственным страхам и в прямом смысле слова вернуться в шкуры подростков.