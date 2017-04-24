Мачо и Ботан 2

Суббота, в 23:50

Год выхода: 2014

Страна: США

Жанр: комедия, боевик, криминал

Режиссер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

В ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Петер Стормаре, Уайатт Расселл, Эмбер Стивенс, Джиллиан Белл, Айс Кьюб, Кит Лукас, братья Лукас, Ник Офферман

О фильме: Офицерам Шмидту и Дженко теперь предстоит работать под прикрытием в местном колледже. Однако, когда Дженко встречает родственную душу в футбольной команде, а Шмидт проникает в богемную среду, они начинают сомневаться в их товариществе…