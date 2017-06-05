Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

Понедельник 00.00

Год выхода: 2011

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик

Режиссер: Джонатан Либесман

В ролях: ХьюАарон Экхарт, Мишель Родригес, Бриджет Мойнэхэн, Майкл Пенья, Рамон Родригес, Уилл Ротхаар, Кори Хардрикт, Джим Пэррак, Джино Энтони Песи, Не-Ё

О фильме: Землю пытается захватить инопланетная цивилизация, истребляя все живое на своем пути. По всему миру начинается широкомасштабное сражение человечества за выживание. Отряду морских пехотинцев поручено во что бы то ни стало освободить осажденный город ангелов от таинственных и смертоносных тварей…

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