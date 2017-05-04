Любимый преподаватель президента Казахстана рассказал о своих подвигах на войне

В преддверии Дня Победы учитель Нурсултана Назарбаева Сейтхан Исаев отмечает свое 99-летие.

Несмотря на солидный возраст Сейтхан- ата очень бодро рассказывает истории о своей судьбе. Многие из гостей встречи с ветераном отметили, что из такой интересной и насыщенной жизни можно снять большой фильм. Так история знакомства и свадьбы Сейтхана Исаева со своей супругой Нургаин Хамиевой изобилует драматическими моментами на фоне исторических событий Великой Отечественной войны.

Сейтхан Исаев, педагог, ветеран Великой Отечественной войны:

— Моя супруга также, как и я прошла войну, она летала на самолете У-2 и была штурмовиком, а я был в пехоте. Нам повезло, мы выжили в войне и исполнили мечту и отпраздновали свадьбу. Мы прожили 60 лет вместе, у нас родилось пять детей.

О войне Сейтхан- ата вспоминать не любит и подчеркивает, что она ассоциируется только с болью и лишениями. По его словам, война уничтожает все то, что создается руками человека годами и ему больно вспоминать погибших товарищей.

Сейтхан Исаев, педагог, ветеран Великой Отечественной войны:

— Когда я слышу слово война, первое, что появляется — это страх и дрожь, которые пробирает до костей. Молодые люди, которые еще не поведали жизни, сыновья своего народа, были просто брошены в горнило этой адской машины под названием война. К сожалению, многие из тех кто со мной вместе шел на фронт так и остался навсегда на полях сражений. Поэтому сейчас человечеству очень важно сохранить мир между людьми, чтобы такой проклятой войны больше не было.

За свою 70-летнюю преподавательскую карьеру, Сейтхан Исаев дал путевку в жизнь многим своим ученикам. Самым знаменитым его выпускником без сомнения является Нурсултан Назарбаев. Президент до сих говорит на встречах, что Сейтхан Исаев — его любимый учитель. Заслуженный педагог говорит, что всегда хотел привить школьникам идеи гуманизма и любви к своей родине.

Сейтхан Исаев, педагог, ветеран Великой Отечественной войны:

— Нурсултан Абишевич был благодарным и способным учеником. Он всегда внимательно слушал и задавал вопросы не только по программе, но и по другим темам, ловил каждое слово учителя. Кроме того помимо отличной учебы, он отличался яркой общественной деятельностью и старался быть всегда впереди. Для меня он как сын, и мне очень приятно, что он добился таких высот.

Сейтхан Исаев на пороге столетнего юбилея продолжает вести активную общественную жизнь и старается передать свой опыт будущим поколениям.