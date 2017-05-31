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Логотип

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Участник при создании юбилейного логотипа должен использовать как основу существующий логотип Телеканала в указанной цветовой гамме. Форма и цвет логотипа телеканала не должны быть изменены, у официального логотипа НТК есть 2 варианта:

1. Три куба, используется только для вещания в эфире в г. Алматы.

2. Четыре куба, используется для республиканского вещания.

87 Комментарии “Логотип

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