Участник при создании юбилейного логотипа должен использовать как основу существующий логотип Телеканала в указанной цветовой гамме. Форма и цвет логотипа телеканала не должны быть изменены, у официального логотипа НТК есть 2 варианта:
1. Три куба, используется только для вещания в эфире в г. Алматы.
2. Четыре куба, используется для республиканского вещания.
87 Комментарии “Логотип”
3 вариант,Участвую
Мен қатысамын
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
Я участвую!!! У меня три варианта
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
I will participate!!!
I have three options.
4 вариант, Участвую,
Участвую!
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
https://www.instagram.com/p/BVzgZBmlMH5/
Участвую!
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
Сіздердің логотиптеріңіз көлік үлгісінде!
Участвую!
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
Участвую!
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
Участвую!
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
Участвую!
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
Участвую!
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
Участвую!
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
Участвую!
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
Где перепостить?
Участвую
Катысамын
Участвую!
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
Участвую!
#ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
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