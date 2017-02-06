Лерой и стич

Вторник в 13:00

Год выхода: 2006

Страна: США

Жанр: мультфильм, фантастика, приключения

Режиссер: Тони Крэйг, Роберт Ганнавей

О фильме: Джамбо, Пликли и Стич начинают новую жизнь. Джамбо улетает проводить исследования в своей Лаборатории Злого Гения, Пликли отправляется преподавать «Землеведение» в Общественном Колледже Галактического Альянса, а Стич готовится стать капитаном Большого Красного Крейсера БКК-9000.

Лило очень не хочет, чтобы друзья покидали Землю, но понимает, что отпуская их, она делится с ними силой Алоха, и обязательно получит ее назад. Но проходит не так много времени и друзья вновь собираются вместе, т. к. доктор Хамстервиль сбежал из межгалактической тюрьмы, клонировал точную копию Cтича и назвал двойника Лерой. И таких злобных двойников скоро будет целая армия. С этой армией доктор собирается завоевать Вселенную…