Ледниковый период 4

Суббота, в 16:30

Год выхода: 2012

Страна: США

Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Стив Мартино, Майк Тёрмайер

О фильме: После приключений под землей прошло семь лет. Случился дрейф континентов. Главные герои мультфильма, отделённые от стада, вынуждены использовать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и попадают в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами, враждебно настроенными к ним. Скрэту удаётся получить свой жёлудь, но он перемещается в новые для него земли.