Ледниковый период 4

Суббота, в 16:30
Год выхода: 2012
Страна: США
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный
Режиссер: Стив Мартино, Майк Тёрмайер
О фильме: После приключений под землей прошло семь лет. Случился дрейф континентов. Главные герои мультфильма, отделённые от стада, вынуждены использовать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и попадают в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами, враждебно настроенными к ним. Скрэту удаётся получить свой жёлудь, но он перемещается в новые для него земли.