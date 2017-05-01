Кунг По: Нарвись на кулак

Четверг 00:00

Год выхода: 2002

Страна: США, Гонконг, Тайвань

Жанр: боевик, комедия

Режиссер: Стив Одекерк

В ролях: Стив Одекерк, Фэй Ланг, Лео Ли, Линг Линг Тсе, Лань Янь, Чиа Юнг Лью, Чжэнь Хуэйлоу, Чи Ма, Дженнифер Танг, Ло Минг

О фильме: Слыхали, что Брюс Ли начал тренировки в шесть лет? Так вот, Избранный начал тренироваться еще когда был в зародыше: чтобы не тратить драгоценных девять месяцев на пустяки. Искусные хирурги имплантировали его матери маленькие нунчаки и все прочее, необходимое для тренировок.

Овладев стилями тигра, дракона и другой живности, он понял, что в его руках сила целого зоопарка. А значит он готов отомстить убийце своей семьи — непобедимому Мастеру Боли! На пути к Истинному Предназначению его уже ждут смертельные опасности, но даже смертельное сверхоружие в совершенстве владеющей кунг-фу коровы не остановит великого воина!

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