Кунг-фу Панда 3

Суббота 15:35, воскресенье 11:00

Год выхода: 2016

Страна: Китай, США

Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Алессандро Карлони, Дженнифер Ю

О мультсериале: Воссоединившись со своим давно потерянным отцом, По отправляется в тайный рай для панд, где его ожидает встреча с множеством веселых сородичей. Однако вскоре злодей Кай начинает зачистку — он уничтожает кунг-фу мастеров по всему Китаю.

По предстоит сделать невозможное — обучить боевому искусству деревню, полную его веселых, неуклюжих собратьев, и тем самым превратить их в отряд кунг-фу панд.