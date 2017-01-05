Кунг-фу Кролик

Суббота, в 09:30

Год выхода: 2011

Страна: Китай

Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Лиюн Сунь

О фильме: Вы думаете кролик — это только ценный мех, диетическое мясо, и пугливый, застенчивый нрав? Не все кролики одинаково трусливы. Среди них есть и сильные духом уверенные в себе особи. Это все про нашего героя. Он всегда отличался от других невероятной смелостью. Видя такое стремление, старый мастер Кунг-Фу решил именно ему передать свои секреты мастерства. Придет день и Кролик станет новым супергероем.