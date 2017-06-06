Куда ехать летом в поисках экстремальных каникул?

В Париже юзают Эйфелеву башню в качестве гигантской тарзанки! Несколько минут свободного полёта по ощущениям заменяют целую неделю дорогостоящего романтика!

Хотели увидеть Париж с высоты птичьего полёта? Получите, распишитесь! Поднявшись на стартовую площадку на высоте 115 метров, коленки автоматически начинают трястись.

Но, буквально мгновение — и тебя привязывают ремнями безопасности и запускают в свободный полёт! Скорость там тоже приличная — все 90 км/ч! И да, обратите внимание на шлем, он похож на теннисный мячик, который так же вылетает из-под биты.

Тэрри Ребол, турист:

— Мне о тарзанке рассказали друзья. Сарафанное радио уже образует очереди. Ведь, когда ты летишь первый раз, понимаешь, что в ТАКОМ Париже ты еще не был. Я мужчина и я пищал от восторга!

Хотите более приземлённый отдых, но не менее острый по ощущениям? Тогда отправляемся в Испанию. Каждое лето в городе Памплоне проходит фестиваль забега с быками! Сотни туристов ежегодно присоединяются к местным жителям, чтобы испытать максимальный выброс адреналина!

Грэг Лэсли, турист:

— Я бегу, и чувствую хрип быка уже за спиной! Самое ужасное, что ты не знаешь, как поведет себя животное! Мне повезло — он свернул в другую сторону!

Острова Тихого океана уже не манят вас белоснежным песочком с пальмами? Обороты набирает жаркий отдых в прямом смысле слова. Спуск в кратеры вулканов слегка поджарил не один любопытный нос.

Более того, после жаркого погружения вам предложат заняться «шипящим» сёрфом! Это когда нужно максимально близко подплыть к подножию вулкана, где лава будет медленно, но зрелищно стекать в вечные воды!