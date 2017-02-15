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Кто же он- «самый любимый человек» Дильназ Ахмадиевой?

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Дильназ Ахмадиева закатила бал в честь своего нового клипа. Тусовкой это не назовешь, ибо масштаб площадки и количество селебрити просто зашкаливали. Да и сама певица встречала звездных гостей в шикарном дизайнерском платье за тысячу долларов!

Комментарий “Кто же он- «самый любимый человек» Дильназ Ахмадиевой?

  1. Ни голоса ни слуха, зато балы закатываем. Ну а что, конечно, если бы понты светились…

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