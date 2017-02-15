Дильназ Ахмадиева закатила бал в честь своего нового клипа. Тусовкой это не назовешь, ибо масштаб площадки и количество селебрити просто зашкаливали. Да и сама певица встречала звездных гостей в шикарном дизайнерском платье за тысячу долларов!
Дильназ Ахмадиева закатила бал в честь своего нового клипа. Тусовкой это не назовешь, ибо масштаб площадки и количество селебрити просто зашкаливали. Да и сама певица встречала звездных гостей в шикарном дизайнерском платье за тысячу долларов!
Комментарий “Кто же он- «самый любимый человек» Дильназ Ахмадиевой?”
Ни голоса ни слуха, зато балы закатываем. Ну а что, конечно, если бы понты светились…