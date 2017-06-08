Кто подписал смертный приговор Андрею Губину?

От восходящих звезд переходим к тем, кого многие уже успели позабыть. Знаменитый исполнитель хитов «Лиза» и «Мальчик-бродяга» Андрей Губин признался, что страдает редким заболеванием. А его враги еще десять лет назад подписали ему смертный приговор. Что же случилось с любимым артистом и как живут звезды прошлых лет? Смотрите в сюжете «Ревю»!

Свой первый хит «Мальчик-бродяга» Андрей Губин написал еще в 1988 году, тогда ему было всего 14 лет. А уже в 20 его хиты гремели по всему СНГ.

В последние годы в прессу стали просачиваться шокирующие фотографии артиста. В 43 года он выглядел потухшим и подавленным. Как оказалось, Андрей Губин болеет тяжелым и очень редким заболеванием, из-за которого не может создать семью и продолжать творчество.

Кроме того, кумир миллионов девушек в эфире ток-шоу сделал сенсационное заявление: у него есть враги, которые подписали ему смертный приговор. По словам певца, ему намеренно подстроили аварию, и это было покушением на его жизнь. Однако, несмотря на это, Губин верит, что его жизнь наладится и ему удастся решить свои проблемы.

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