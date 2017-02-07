Кто и зачем толкает детей на верную смерть?!

«Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20» — эти слова стали приговором для детей, которые вступили в игру со смертью. Флешмоб самоубийц поглотил подростков из России, Казахстана, Кыргызстана и движется дальше. Кто толкает на мысли покончить с собой и как уберечь свое чадо от этого безумия?

