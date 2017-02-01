Кто и как наживается на «Универсиаде-2017»?

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Казахстанские сайты объявлений пестрят предложениями приобрести спортивную экипировку. Причём цена у перекупщиков на форму с символикой соревнований в несколько раз выше официальной… Как не стать жертвой спекулянтов — расскажут журналисты «РЕВЮ».

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