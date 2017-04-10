Чемпион мира по паркуру испытал на прочность крыши Астаны

Чемпион мира по фрирану и паркуру Райан Дойл посетил столицу Казахстана, чтобы познакомиться с новой для него культурой, оценить уровень развития спорта и испытать своё мастерство на просторах Астаны.

Целых 3 дня Райан путешествовал по ветреному городу, пробовал на прочность столичные крыши, знакомился с местными фриранерами и делился опытом.

Дойл известен не только как спортсмен, но и как актёр, на его счету роли в фильмах «Фрираннер» и «DXM». К слову, Райан уже относительно давно посещает разные страны с целью популяризации паркура и поиска интересных мест для отработки новых движений.