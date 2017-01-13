КРЫША МИРА

ПО БУДНЯМ В 20:30

Жанр: комедийный сериал

Язык: русский

Хронометраж: 25 минут

В главных ролях: Алексей Бардуков, Илья Глинников, Ирина Старшенбаум, Николай Козак, Александр Робак, Ирина Темичева, Светлана Костюкова, Александр Андриенко, Александр Константинов, Сергей Гурьев, Андрей Щеткин, Алексей Гришин и др.

О сериале: Скромный госслужащий Ярослав получает в наследство квартиру в центре Москвы. Большая квартира находится на самом верхнем этаже. В это же время он знакомится с предприимчивым карьеристом Мишей и дизайнером Олей. Молодые ребята решают на новой квартире открыть хостел с выходом на крышу. Становясь партнерами по бизнесу, они понимают, что не все так легко, как казалось в начале. Ведь всегда есть проблемы странных соседей, необычных постояльцев и собственных внутренних конфликтов.

Смотрите новый сериал с 18 января, каждый будний день в 20:30 в эфире НТК!

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