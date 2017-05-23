Внимание, конкурс!

До выхода нового диска Ninety One остались считанные дни! Уже в это воскресенье 28 мая в JUZ центре состоится презентация нового мини-альбома “Қараңғы жарық”! Хотите заполучить эксклюзивный экземпляр мини-альбома с автографами? Это проще простого, нужно лишь задать свой вопрос группе в комментариях под этим постом! A.Z., ALEM, ACE, ZAQ и BALA во время презентации выберут три самых интересных вопроса. Их авторы и станут счастливчиками, которые и получат заветные диски с автографами музыкантов в подарок от Ninety One и телеканала НТК.

Удачи!