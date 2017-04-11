Кому Шокан из группы «All Давай» сделал предложение?

Один из самых завидных женихов казахстанской эстрады женится. Ранее он обещал: Сначала гелен, потом келин! Забавно, но еще в октябре прошлого года Шокан из «Аll Давай» хотел заработать на крутой автомобиль, а после, наконец, заняться своей личной жизнью. Внедорожник артист приобрел, но и с невестой тянуть не стал.

До этого момента на тему брака Шокан мог только шутить. На сей раз все серьезно. Удивитесь, но со своей избранницей он в отношениях всего 5 месяцев. За этот небольшой срок певец сумел разглядеть то, чего не видел годы в других девушках. По его словам, нужно искать сердцем, а не глазами.

Шокан Маратулы, лидер группы «ALL-Давай»:

— Для мужчины поиск своей избранной, своей жены, невесты — это сродни поиску коня. Имеется ввиду, что это должен быть такой же надежный соратник, союзник, который всегда поддержит, который всегда с тобой.

Предложение он решил сделать во время очередного совместного похода в кино. Случилось это в прошлую пятницу — 7 апреля.

Шокан Маратулы, лидер группы «ALL-Давай»:

— Для меня был важен сам эффект неожиданности. Мы же часто с ней ходим в кино. Она девушка неглупая. И сделать ей сюрприз, чтобы она не догадалась, это достаточно сложно.

В 23-летней Анель, в первую очередь, он разглядел массу внутренних качеств. Познакомились они почти полгода назад на деловой встрече. Если все думали, что Шокана может зацепить модель или певица с необычайной красотой. Знаете, такая, на лабутэнах. Ан нет. Ему нужно было совсем другое.

Шокан Маратулы, лидер группы «ALL-Давай»:

— Она занимается бизнесом. Она не из шоубиза. Я никогда не хотел себе девушку из шоубиза. Думаю, в семье хватит одного артиста. Она очень семейная, семейной направленности и готова к этому. Но при этом я не собираюсь ограничивать чью-то свободу.

Артист многого не рассказывает о своей возлюбленной — она не публичный человек. Ну, а свадебные хлопоты только начинаются. Певец думает сделать торжество по казахским обычаям. К слову, «allдаваец» расстается не только со статусом холостяка, но и с группой, в которой выступал много лет. Теперь он в плотную будет заниматься бизнесом и продюсированием.