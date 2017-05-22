Комната страха

Вторник 00:00

Год выхода: 2002

Страна: США

Жанр: триллер, драма, криминал

Режиссер: Дэвид Финчер

В ролях: Джоди Фостер, Кристен Стюарт, Форест Уитакер, Дуайт Йоакам, Джаред Лето, Патрик Бошо, Энн Магнусон, Йен Бьюкэнэн, Мэл Родригез, Пол Шульц

О фильме: Мэг Олтман с дочерью Сарой въехала в свой только что купленный дом, ранее принадлежащий миллионеру. Хороший дом, в хорошем районе, казалось бы идеальное место для жизни.

Помимо всего прочего дом оборудован так называемой «аварийной комнатой» в которой можно спрятаться, если в дом залезут воры. После того как дверь из стали закроется, попасть в комнату становится невозможно. Конечно, злодеи не заставили себя ждать…