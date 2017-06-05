Когда звонит незнакомец

Четверг 00:00

Год выхода: 2006

Страна: США

Жанр: ужасы, триллер,

Режиссер: Саймон Уэст

В ролях: Джей Эрнандес, Дерек Ричардсон, Эйтор Гудйонссон, Барбара Неделякова, Ян Власак, Яна Кадержабкова, Дженнифер Лим, Сеико Ёсида, Любомир Буковы, Яна Гавличкова

О фильме: На некоторые звонки лучше не отвечать — проблема лишь в том, что порой узнаешь об этом, когда уже поднял трубку… Старшеклассница Джилл остается посидеть с детьми четы Мандракис в их доме, пока хозяева ужинают в ресторане. Отправив малышей спать, девушка отчаянно скучает в огромном пустом особняке, и если бы не телефон, по которому можно поболтать с друзьями, ей стало бы совсем тоскливо.

Но очередной звонок моментально отбивает у Джилл жажду общения, когда она слышит в трубке незнакомый угрожающий голос: «Давно ли ты проверяла, как там дети?» И это только весточка от загадочного маньяка, планы которого туманны, но явно не сулят ничего хорошего. Ясно одно: рано или поздно ему надоест говорить по телефону, и Джилл придется столкнуться со страшным незнакомцем лицом к лицу!…