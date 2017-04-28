Когда и где можно увидеть новый клип группы 91? Эксклюзивные подробности для Eagles!

Ну наконец- то в казахстанском шоу-бизнесе начнётся «экшн»! Группа Ninety Оne готовится выйти из штиля и устроить шторм своим новым треком и клипом!

Еще чуть-чуть и поклонники бы забили тревогу. Так как от их любимчиков не было ни слуху ни духу достаточно долгое время. Но успокойтесь, это затишье было точно перед бурей. Ninety one времени зря не теряли, а трудились не покладая микрофонов.

Группа «Ninety One»:

— 5-4 месяцев нас не было. И всё это время мы готовились к кам-бэку, к этому дню. Мы ушли для того, чтобы написать альбом полноценный. Также, сняли клип, снимаемся в фильме сейчас, и также некоторые преображения имеются тоже.

И буквально через несколько дней eagles смогут увидеть первый результат их затяжного тайм-аута. Трек обещает быть на столько мощным по ряду причин. Одна из которых — искренность эмоций артистов!

Группа «Ninety One»:

Как называется песня я не могу сказать, это секрет! Клип будет о тех переживаниях, которые мы переживали когда- то раньше до вот этого камбэка.

Дело осталось за малым! Узнать где и когда ожидается главная премьера этого года!

Группа «Ninety One»:

— У нас будет скоро клип, 1 мая, это так же вы можете эксклюзивно увидеть только на НТК, 1 мая, не пропустите!

Мы продолжаем следить за всеми горячими новостями группы Ninety Оne. Со скоростью света наши зрители будут получать эксклюзивные, последние подробности их творчества! Только на НТК 1 мая выйдет самый ожидаемый релиз этого года!