Кодекс вора

Среда 00.00

Год выхода: 2008

Страна: США, Германия

Жанр: триллер, криминал

Режиссер: Мими Ледер

В ролях: Морган Фриман, Антонио Бандерас, Раде Шербеджия, Том Харди, Роберт Форстер, Рада Митчелл, Иван Петрушинов, Джеррит Вурен, Джошуа Рубин, Виктор Бойчев

О фильме: Кит Рипли, опытный вор из Нью-Йорка, приглашает из Майами молодого, но уже проявившего себя «коллегу», Габриэля Мартина. Рипли нужен напарник для кражи двух старинных и очень ценных яиц Фаберже. Они вместе с другими драгоценностями российской династии Романовых хранятся в хорошо защищенном сейфе. Каждое яйцо на черном рынке стоит двадцать миллионов долларов.

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