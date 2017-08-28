Четверг 00:00

Год выхода: 2012

Страна: США, Франция, Австралия, Великобритания, Германия, Канада

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Майкл Сакси

В ролях: Рэйчел МакАдамс, Ченнинг Татум, Сэм Нил, Скотт Спидман, Джессика Лэнг, Джессика МакНэми, Венди Крюсон, Татьяна Маслани, Лукас Брайант, Джои Клейн

О фильме: Во время медового месяца Пейдж и Лео попадают в автокатастрофу. Пока жена находится в коме, Лео не отходит от ее кровати ни на час, но возвращение девушки к жизни омрачено потерей памяти — она не узнает любимого и не помнит об их романе. И тогда Лео решает заново завоевать сердце Пейдж.