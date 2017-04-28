Казахстанских девушек научили распознавать любовниц у мужа

В Алматы приехала скандально известный блогер Ника Набокова, которая не стесняется заявлять о том, что она любовница!

Провокационный диалог на наболевшие темы давно напрашивался в Казахстане! Количество разводов растёт, а форумы и чаты просто переполнены рассказами о том, что в паре появилась третья личность! Причём любовница или любовник — неважно. Тут «50/50». Но почему это случается именно с нами?

Ника Набокова, блогер, писатель:

— У нас идёт просто сумасшедший прессинг, то есть нам бесконечно диктуют о том, какими должны быть отношения, вот эта вот картинка идеальных отношений, люди их начинают сравнивать со своими вполне земными отношениями.

Признайтесь, ну кто не слышал от родных фразу «тебе уже пора заводить семью»? А что же дальше? Современные браки, утверждает Ника, в большинстве своём неосознанные. Поэтому недостающие эмоции и комфорт половинки начинают искать на стороне.

Ника Набокова, блогер, писатель:

— Чувства, верность, срок этих отношений не регламентируются браком вообще. Но люди почему то реально считают, что если мы такие пошли поженились, то это просто гарант того, что мы тут на всю жизнь.

Но если так случилось, что ваши благоверные нашли вам альтернативу, для начала примите это как факт! А дальше действуем по плану.

Ника Набокова, блогер, писатель:

— Когда мы говорим о «терпеть», мы говорим о том, что мы перебарываем себя, и заставляем себя делать то, что нам не нравится. Поэтому терпеть вообще штука плохая. А касательно «отпустить», я бы так сказала, не держать.

Работая параллельно c психологом, Ника уверяет, большинство изменников потом понимает: в семье- то было лучше. Но как теперь вернуть доверие?

Ника Набокова, блогер, писатель:

— В этой ситуации должен быть заинтересован и второй человек. Я знаю семьи, которые прошли через измену и были восстановлены. Там работали оба.

Но восстановить из праха семью можно лишь там, где есть диалог. Где каждый может рассказать о своих эмоциях, переживаниях и недовольстве. В общем целый зал казахстанских девушек слушал полезные советы и вникал.

Юлия, участница мастер-класса:

— Я уже поняла, как нужно себя вести, что нужно быть самой собой. Что нужно всегда говорить о своих проблемах, делиться с мужчиной.

Валерия, участница мастер-класса:

— Девушки не умеют дарить, они нацелены на получение. Отношения, это, как минимум, обмен энергиями, обмен опытом.

В общем, тренинг оказался полезным. Хотя бы потому, что наше общество начинает учиться называть вещи своими именами.