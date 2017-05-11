Казахстанский след на Евровидении: 17-летний Кристиан Костов успел наделать много шума!

Евровидение выходит на финишную прямую! Сегодня в Киеве состоится второй полуфинал конкурса. Среди претендентов на победу — Кристиан Костов из Болгарии. Но что примечательно, у талантливого 17- летнего исполнителя имеются казахские корни. Подробнее о восходящей звезде смотрите в нашем сюжете.

