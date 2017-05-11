Казахстанский след на Евровидении: 17-летний Кристиан Костов успел наделать много шума!

Евровидение выходит на финишную прямую! Сегодня в Киеве состоится второй полуфинал конкурса. Среди претендентов на победу- Кристиан Костов из Болгарии. Но что примечательно, у талантливого 17- летнего исполнителя имеются казахские корни.

Родившийся в Москве в семье казашки Зауре и болгарина Константина Кристиан Костов с детства был всегда на одной волне с музыкой. Первую славу и всенародную любовь он почувствовал еще в шесть лет, когда сумел пробиться в группу «Непоседы». В дальнейшем он выступал сольно на различных концертах и пел дуэтом со звездами, в частности с Батырханом Шукеновым.

Затем последовали различные конкурсы, включая «Голос», детское Евровидение и X-Factor — Болгария, где он занял второе место. В 2016 году Кристиан записывает первый сингл — «Не си за мен». Песня две недели была на вершине национальных хит-парадов.

11 мая Костов выступит на Евровидении со своей песней Beautiful Mess. Кристиан признан самым молодым участником конкурса в этом году.

Кристиан Костов, участник Евровидения — 2017:

— Я очень рад познакомиться со всеми участниками, все безумно милые и классные. Я думаю, мы все будем соперничать, стараться выиграть, но думаю все перерастет в фестиваль, поэтому все рады быть здесь, надеюсь вам понравятся наши живые выступления, все работают нон-стоп — 24 часа в сутки.

Как известно, мама Кристиана Зауре — бывшая казахстанка, она поехала учиться в Москву, где и повстречала своего супруга. Спустя некоторое время семья переехала в Болгарию. Как признался сам Кристиан, его воспитывали его казахские бабушка и дедушка. Он уже дважды приезжал на историческую родину и планирует приехать вновь, но уже с концертами.