Казахстанские товары завоевывают мир с помощью красивых девушек

Сто казахстанских брендов будут представлены на площадке «ЭКСПО- 2017» в Астане. С целью их продвижения на мировой рынок, стартовал конкурс красоты «Miss Expo — made in Kazakhstan- 2017».

Конкурс стартует 15 апреля. Принять участие в нём могут девушки от 14 до 22 лет. Моделям нужно заявить о себе в минутном ролике о своем городе и загрузить его на сайт с хэштегом «Халык маркасы». После чего члены комиссии путем голосования смогут выбрать лучших претенденток.

Римма Тажибаева, президент федерации контроля качества казахстанских товаров и услуг:

— Приветствуется креативность, актуальность, это мифы и легенды города. То есть за одну минуту она должна раскрыть потенциал своего города.

На втором этапе конкурсантки должны сделать три фотографии с торговыми марками продуктов питания, сувенирных изделий и товаров легкой промышленности. После чего, в июне начнется народное голосование, в ходе которого выберут 20 девушек. А дальше их ждет приятный сюрприз.

Римма Тажибаева, президент федерации контроля качества казахстанских товаров и услуг:

— Они получат мастер-класс от моделей, которые работают за рубежом. Будет супершоу, где наши девушки выступят с вместе с супермоделями в дефилирование национальной одежды.

О каких супермоделях идет речь, пока неизвестно. Однако сообщается, что конкурсантки будут преподавать зарубежным красавицам казахский язык.

Римма Тажибаева, президент федерации контроля качества казахстанских товаров и услуг:

— И они должны будут себя презентовать на казахском языке и это будет плюс одним баллом для девушки, которая готовила в своём регионе супермодель.

Финалистка конкурса станет обладательницей «Короны Экспо -2017». Помимо этого, она будет представлять по всему миру один из крупных казахстанских брендов. По словам организаторов, это поможет увеличить объем экспорта нашей продукции.